Благовещенск, 23 мая, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Родители заражённых гепатитом детей совместно с областным Роспотребнадзором подали в суд 24 иска к Амурской областной детской клинической больнице с требованием о возмещении стоимости лечения и компенсации морального вреда, сообщил корреспондент ИА REGNUM.

PlizaClrisw Укол ребенку

Читайте также: Несколько лет в Благовещенске онкобольных детей заражали гепатитом С

В Благовещенском областном суде подтвердили информацию о принятии 24 исков, однако раскрыть их содержание отказались, сославшись на то, что дело затрагивает интересы несовершеннолетних.

Рассмотрение первого дела по исковому заявлению уже началось. Принято решение, что рассмотрение будет носить закрытый характер, так как будут рассматриваться диагнозы и сведения о частной жизни несовершеннолетних, — рассказали в областном суде.

В то же время Амурская областная детская клиническая больница просит суд приостановить рассмотрение исковых заявлений до окончания расследования уголовного дела, возбужденного правоохранительными органами по факту заражения детей гепатитом.

Читайте также: В Приамурье установлен источник заражения 150 детей гепатитом С

Как сообщало ИА REGNUM, в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет более 100 детей заразились гепатитом C. Главврач больницы ранее заявлял о необоснованности выдвинутых обвинений, в то время как родители заболевших детей утверждали, что заражение произошло через нестерильные шприцы и катетеры.