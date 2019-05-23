Симферополь, 23 мая, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Заявления представителя НАТО — очередная демонстрация империалистического характера политики этого блока, руководителям альянса нужно учиться уважать выбор, сделанный другими людьми, отметил в четверг, 23 мая, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания главы Военного комитета НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Как сообщалось ранее, Стюарт Пич заявил, что альянс «не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма». В НАТО «призывают Россию покинуть Крым и прекратить поддержку боевиков на востоке Украины», добавил Пич.

«Всё чаще в последнее время приходится удивляться безответственности, с которой некоторые российские СМИ дают заголовки новостям, принципиально искажая действительность. Или это делается в злонамеренных целях?

Конкретный пример — сегодняшняя новость, касающаяся позиции Североатлантического альянса по Крыму. «НАТО потребовало от России покинуть Крым», — пестрит интернет. Да ничего НАТО у России не потребовало. «Мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым», — заявил глава военного комитета НАТО Стюарт Пич. Чувствуете разницу: «потребовать» и «призывать»?

Теперь собственно о позиции НАТО и о том, как нам её воспринимать. Англичанин заявляет, что НАТО «не признаёт и не будет признавать» присоединение Крыма к России. Ну и что? Вот у одного из самых активных членов НАТО Великобритании имеется территориальный спор с Аргентиной по поводу Фолклендских островов. Даже до войны дело доходило. Но британцы провели референдум, на котором население островов высказалось за то, чтобы быть частью Соединенного Королевства. На его основании британцы считают острова своими.

Думаю, что британец-натовец хорошо понимает разницу между текущими конъюнктурными политическими заявлениями и историей. Заявлений можно делать много. Стюарта Пича не будет, а заявления, возможно, всё будут делаться. Но это не имеет никакого значения, это лишь очередная демонстрация империалистического характера политики блока. Натовцам, и британцам в частности, надо учиться адекватно оценивать исторические реалии и уважать не только свой выбор, но и выбор, сделанный другими.

НАТО, если хочет, пусть продолжает выступать со своими заявлениями. Крым навсегда вернулся в Россию, и этой реальности никакими заявлениями не изменить», — отметил Михаил Демурин.