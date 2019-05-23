Иркутск, 23 мая, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Ситуация с лесными пожарами в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 23 мая из 40 действующих на территории России лесных пожаров общей площадью 9 989 га 17 приходятся на земли лесного фонда Приангарья (их общая площадь составляет 3 438 га). Согласно данным сайта «Авиалесоохраны», серьёзнее обстановка только в Туве (там не потушены пять лесных пожаров на площади 4 498 га). Вместе с тем иркутские власти заявили, что большинство возгораний произошло по вине местного населения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Не жги лес!

«Основными причинами возникновения лесных пожаров являются вина местного населения, это сжигание мусора или сухой травы, 236 случаев, и переходы с иных земель — 101 случай. 10 пожаров возникли от ЛЭП, по одному возгоранию возникло от сельхозпалов на местах лесозаготовок и по причине перехода из Красноярского края», — пояснил первый заместитель иркутского губернатора Руслан Болотов.

По его словам, весенний пик горимости на землях лесного фонда совпал с выходными 7−8 мая (в эти дни было зарегистрировано 27 возгораний на общей площади 16 897 га). Вместе с тем чиновник напомнил и об имеющихся фактах предоставления из муниципальных образований недостоверной информации об утрате населенных пунктов и вызовах скорой помощи для эвакуации пострадавших.

«Ни одно из этих заявлений не получило подтверждения», — заверил Руслан Болотов.

Читайте также: Лесников Приангарья обвинили в халатности из-за лесных пожаров

Напомним, половина из 43 лесных пожаров, полыхающих 22 мая в России, пришлась на Иркутскую область. Поскольку семь очагов действовали в пятикилометровой зоне удаления от населенных пунктов, спасатели предупредили население о возможном задымлении и призвали сохранять спокойствие. На большей части западных, центральных, южных и верхнеленских лесных районов Приангарья в ближайшие дни сохранится высокая и чрезвычайно высокая пожароопасность, поэтому посещение лесных массивов запрещено.

Читайте также: Приангарье накрывает дымом лесных пожаров

Также известно, что с начала весенне-летнего пожароопасного периода в Иркутской области возбуждено более 10 уголовных дел, назначено более 50 пожарно-технических экспертиз, в производстве дознавателей находится более 100 материалов доследственной проверки.