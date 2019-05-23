Вашингтон, 23 мая, 2019, 10:29 — ИА Регнум. Конгрессу США следует как можно скорее поднять потолок государственного долга страны. С таким призывом накануне, 22 мая, на слушаниях комитета по финансовым услугам Палаты представителей выступил министр финансов Стивен Мнучин, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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«Я бы настоятельно призвал Конгресс как можно скорее поднять потолок долга», — сказал Мнучин.

Глава финансового ведомства заявил, что правительство США, как ожидается, исчерпает свои полномочия по заимствованию в конце лета.

«Я не назвал точную дату, но я бы сказал, что это конец лета», — добавил министр.

Мнучин отметил, что минфин вынужден идти на чрезвычайные меры, поскольку ограничения уже начали действовать: после 2 марта американское правительство не может, по закону, брать новые займы. Если работа в «чрезвычайном» режиме будет продолжаться, страну, по словам Мнучина, ждёт дефолт.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года государственный долг Соединённых Штатов впервые в своей истории преодолел отметку $22 трлн и составил $22,012 трлн. По данным минфина страны, с начала февраля этот показатель вырос более чем на $90 млрд, а за последние 11 месяцев — более чем на $1 трлн.