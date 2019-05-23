Москва, 23 мая, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Товарооборот между Россией и Вьетнамом вырос, в планах увеличить его до 10 млрд долларов США к 2020 году. Госдума готова принимать решения, обеспечивающие выполнение задач, поставленных руководством стран. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фука.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Премьер-министр Вьетнама отметил, что товарооборот между странами за 2018 год также вырос на 30% и составил около 6 млрд долларов США.

«Мы сейчас стараемся, чтобы увеличить наш двусторонний оборот до 10 млрд долларов в 2020 году. Это очень большая цифра, о которой раньше не думали», — сказал он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что рекордные объемы товарооборота достигнуты «впервые за постсоветское время».

«Это не предел, вы правильно сказали: нам необходимо стремиться к тем показателям, которые считаем для себя возможными, это 10 млрд долларов товарооборота, именно такую задачу поставило руководство наших стран, и со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы обеспечить законодательное решение всех вопросов, возникающих в этой сфере, чтобы достичь этого результата», — подчеркнул Володин.