Варшава, 23 мая, 2019, 10:18 — ИА Регнум. Польская компания CD Projekt анонсировала крупное обновление для своего цифрового сервиса GOG. В программе GOG Galaxy 2.0 появится возможность объединять все игры и друзей пользователей с любых платформ в единую библиотеку, сообщается на официальном сайте проекта.

christianladewig0 Джойстики

GOG Galaxy 2.0 позволит запускать любые PC-игры, независимо от того, в каком магазине они были куплены и какой лаунчер используют. При этом в общую библиотеку программы можно будет добавлять и консольные игры. Запустить их с PC не получится, но у игроков будет возможность отслеживать собственную статистику сразу на всех платформах.

В аккаунте GOG Galaxy 2.0 можно создать список друзей, который будет отображать самую актуальную информацию о других геймерах и давать возможность общаться с ними в общем чате, независимо от игровой платформы. Помимо этого, программа создаёт таблицы достижений. Таким образом, игроки могут соревноваться между собой по количеству пройденного игрового контента.

Рабочий клиент GOG Galaxy 2.0 пока недоступен, однако на официальном сайте программы уже сейчас можно записаться на закрытое бета-тестирование.

Напомним, GOG.com (GOG от Good Old Games) — сервис цифровой дистрибьюции видеоигр, разработанный польской компанией CD Projekt. С его помощью геймеры могут приобретать актуальные игровые проекты, запускать их без каких-либо дополнительных программ, а также открывать бонусные материалы к играм: саундтреки, арты и общую информацию.