Петропавловск-Камчатский, 23 мая, 2019, 10:09 — ИА Регнум. Власти Камчатки обратились к работникам бюджетных учреждений с настоятельной просьбой — скинуться на строительство Морского собора в Петропавловске-Камчатском. К просьбе, оформленной как письмо за подписью вице-губернатора региона Алексея Войтовича, прилагается сразу и форма заявления о перечислении однодневного заработка. При этом власти региона везде подчеркивают, что собор строится исключительно на добровольные пожертвования граждан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Илья Ефимович Репин. Крестный ход. 1877

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Аппарат губернатора и правительства Камчатского края разослал в органы власти и подведомственные учреждения письмо с просьбой о помощи в финансировании Морского собора. Копия документа имеется в редакции регионального ИА Кам 24.

«Для завершения строительства уникального для Камчатки и всего Дальнего Востока собора в срок необходима финансовая помощь. Прошу вас, ваших сотрудников и сотрудников учреждений и предприятий в курируемой вами сфере не остаться в стороне и оказать посильную помощь, перечислив однодневный заработок на строительство Камчатского Морского собора. Банковские реквизиты указаны в приложении», — говорится в послании из правительства Камчатского края.

К письму прилагается типовая форма заявки о перечислении части заработной платы в качестве добровольного пожертвования в религиозную организацию «Свято-Пантелеимонов мужской монастырь Петропавловской и Камчатской епархии РПЦ». Строящийся храм находится на территории этого монастыря.

По данным камчатского издания, с бюджетников не в первый раз уже собирают деньги на строительство храма. Ранее подобные письма рассылались правительством Камчатки не менее двух раз. Строительство Морского собора курирует лично губернатор Владимир Илюхин, который, как пишут, мечтает, что собор освятит лично патриарх Кирилл. При этом в СМИ всегда подчеркивается, что Морской собор возводится исключительно на добровольные пожертвования граждан.

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Жители Камчатки в социальных сетях отреагировали ожидаемо.

«А со своих пенсий чиновники правительства скинуться не хотят?» — написал житель полуострова, напомнив о том, что когда небогатый камчатский народ на площади пытался противостоять повышению пенсионного возраста, камчатские власти принимали закон, согласно которому их региональные доплаты к пенсиям составили более 100 тыс. рублей, а у некоторых и более 150 тыс.

«Творец не требует рук человеческих и в нерукотворных храмах живёт», — напоминают чиновникам камчатцы в социальных сетях.

«Вспоминаю Илюхина лет 30 назад, когда он был местным комсомольским активистом, трудился в обкоме комсомола и был яростным атеистом. Смешно, право, сейчас на него смотреть», — написал ещё один посетитель соцсетей.

Морской собор на Камчатке, конечно, весьма уместен. Камчатка — морской регион. Правда, моряков и рыбаков там осталось очень мало — каждый 66-й житель региона либо чиновник, либо силовик. Их намного больше, чем моряков, строителей, учителей и врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка погружается в долговую трясину и нищету. На менее чем 315 тыс. жителей Камчатки приходится по данным на сентябрь 2018 года 33 млрд 7 млн кредитных долгов. Фактически каждый житель полуострова, включая стариков и грудных младенцев, должен банку более 105 тыс. рублей. На Камчатке растёт количество абортов — женщины не хотят рожать в нищете.

На Камчатке на 40 млрд рублей недостроенных объектов — медицинских, культурных, спортивных.

Камчатка с её и без того небольшим населением в год только за счёт оттока жителей в другие регионы теряет более 700 человек. Местное население постепенно заменяется мигрантами, преимущественно из стран Центральной Азии и других.

Морской собор на Камчатке строят с 2013 года, и власти очень хотят завершить строительство в текущем году. Но, учитывая, что национальный, а, следовательно, и религиозный состав региона меняется, невольно возникает вопрос: кто придёт молиться в этот храм через 5−10 лет?

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