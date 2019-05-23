Москва, 23 мая, 2019, 09:59 — ИА Регнум. В Госдуме допустили организацию США государственного переворота в Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Рэджеп Эрдоган и Дональд Трамп

«Чтобы доказать серьезность своих угроз, Вашингтон может пойти на очередную попытку госпереворота в Турции», — отметил в Facebook депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Вашингтон предупредил Анкару об «очень негативных» последствиях приобретения российских С-400. Приобретение ЗРК серьезно повлияет на оборонные отношения США и НАТО с Турцией, отметила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус.