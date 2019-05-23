Калуга, 23 мая, 2019, 09:52 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках национального проекта «Экология» активно внедряется проект «Сохранение лесов». К 2024 году в регионе необходимо обеспечить ежегодное восстановление в полном объёме утраченных в ходе заготовок и болезней лесов. Об этом 23 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве природных ресурсов и экологи.

Admoblkaluga.ru На совещании с руководителями лесничеств области

По данным ведомства, для достижения этих показателей запланировано финансирование за счет субвенций из федерального бюджета 43,2 миллионов рублей. На увеличение площади лесовосстановления в 2019 году будет потрачено свыше 24 миллионов рублей, на оснащение лесничеств специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием — 7 миллионов рублей.

«На текущий момент календарный план перевыполнен на 11% — посадка и уход за сеянцами сосны и ели произведены на площади 327 га. Стоимость работ составила свыше двух миллионов рублей. В общей сложности восстановлено с начала года более двух тысяч гектаров лесных угодий», — подчеркнула министр природных ресурсов и экологии региона Варвара Антохина на совещании с руководителями лесничеств области.

Как сообщало ИА REGNUM, Калужская область принимает участие в реализации национального проекта «Экология» по четырем направлениям — «Чистый воздух», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Сохранение уникальных водных объектов».