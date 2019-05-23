Чхонан, Южная Корея, 23 мая, 2019, 09:59 — ИА Регнум. С июня 2019 года в южнокорейской провинции Чхунчхон-Намдо увеличат минимальную стоимость проезда на такси на 500 вон (~$0,42). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города Чхонан.

(сс)zoosnow Такси

По данным источников, минимальная стоимость проезда будет увеличена с 2800 вон до 3300 вон ($2,35~$2,77). Известно, что стоимость проезда на такси увеличили спустя шесть лет.

По словам представителей администрации города, минимальная стоимость проезда будет увеличена в связи с учетом увеличения рабочих рук, благосостояния, затрат на техническое обслуживание и транспортных расходов.

Представители администрации предполагают, что увеличением стоимости проезда благотворно скажется на развитии индустрии такси и улучшению отношения к работникам данной сферы.