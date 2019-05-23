Кемерово, 23 мая, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Контейнеры для твёрдых коммунальных отходов для частных секторов юга Кузбасса изготовят в исправительном учреждении ЛИУ-16 в Абагуре-Лесном, сообщили ИА REGNUM в компании «ЭкоТек», которая является региональным оператором на данной территории региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Мусорные контейнеры

Из регионального бюджета выделено 25 миллионов рублей на покупку контейнеров для частного сектора. Крупный контракт исполняют осуждённые колонии ЛИУ-16. Они должны изготовить порядка 700 контейнеров различного объёма: 0,75 м3 и 7,8 м3. Первые контейнеры уже в мае должны отправиться в Мыски. От администрация этого города поступил самый крупный заказ — на 436 контейнеров объёмом 0,75 м3. На очереди — Новокузнецк. Сюда в начале июня должны доставить 50 контейнеров объёмом 0,75 м3. После чего будут изготовлены 162 больших «бункеров» объёмом 7,8 для частного сектора Прокопьевска. Заявки подали также Осинники, Междуреченск, Прокопьевский и Таштагольский район.

«Мы оценили качество изготовления контейнеров. Они соответствуют требованиям технического стандарта. Держим на контроле поставку контейнеров в муниципалитеты, чтобы оперативно наладить вывоз отходов», — прокомментировал управляющий директор ООО «ЭкоТек» Андрей Функ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общая сумма долгов за услугу «Обращение с ТКО» жителей юга Кузбасса и юридических лиц перевалила за 400 миллионов рублей. К работе по взысканию долгов подключились судебные приставы.

Напомним, к работе в качестве регионального оператора по обращению с отходами на юге Кузбасса «ЭкоТек» приступил с 1 июля 2018 года. А с 1 января 2019 года в РФ установлен новый порядок начисления и оплаты услуг за вывоз и утилизацию мусора — платёж из тарифа ЖКХ вынесен в отдельную строчку.