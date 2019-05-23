Киев, 23 мая, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Степан Полторак представил Вооружённым силам Украины нового начальника генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака, сообщил 22 мая телеканал 112.ua.

Солдаты ВСУ

Полторак отметил, что Хомчак не является новым человеком в ВСУ. Он побывал на разных должностях, знает проблемы и понимает, над чем следует работать.

«У меня нет сомнения, что качество выполнения задач будет наращиваться, эффективность — повышаться, и Вооруженные силы будут готовы к выполнению задач, которые определены законом Украины», — заявил Полторак.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника генштаба ВСУ Виктора Муженко и назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.

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Отметим, с июля по декабрь 2014 года Хомчак командовал южной группировкой боевиков ВСУ, которая должна была окружить Донецк с юга, заняв Иловайск и Харцызск. В итоге украинские силовики были разгромлены в так называемом «Иловайском котле».