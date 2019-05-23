Посёлок городского типа Малышева, Свердловская область, 23 мая, 2019, 09:33 — ИА Регнум. В Свердловской области СКР выясняет причины ЧП с пятью подростками в посёлке Малышева. Идёт доследственная проверка, сообщили журналистам в пресс-службе областного следственного управления.

Sledcom.ru Следственный комитет

Проверку ведёт следственный отдел по городу Асбесту. По итогам будет принято соответствующее решение.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 22 мая. Пятеро несовершеннолетних получили ожоги при воспламенении газового баллона. По предварительным данным, перед этим один из подростков решил подсветить тёмное помещение и зажёг спичку. Их жизням ничего не угрожает.

По данным СКР, после ЧП подростки сами обратились в больницу.