Найроби, 23 мая, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Решение Верховного суда Кении по вопросу декриминализации однополых отношений ожидается в пятницу, 24 мая. Вердикт, вынесенный коллегией судей в Кении, будет оказывать влияние по всей Африке, передает Daily Monitor Uganda.

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По информации издания, ЛГБТ-сообщество опасается очередной отсрочки. В феврале 2019 года коллегия из трех судей отложила решение по делу, назвав причиной чрезмерную загруженность суда.

«Происходящее вызывает смешанные чувства, так как люди просто устали от факта, что вынесение приговора может быть вновь отсрочено», — заявил активист Бриан Мачариа из Коалиции геев и лесбиянок Кении (GALCK).

Организации по защите прав ЛГБТ-сообщества требуют отменить две статьи уголовного кодекса, в соответствии с которыми гомосексуальность криминализируется. В одной из статей отмечается, что любой, кто имеет «половые сношения… против порядков природы» может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 14 лет. Вторая статья предполагает пять лет тюремного заключения за «непристойные практики между мужчинами».

Авторы петиции уверены, что криминализация однополых отношений противоречит конституции Кении, принятой в 2010 году. В соответствии с законом, все люди равны перед законом, однако представители ЛГБТ-сообщества якобы подвергаются «шантажу, увольнениям, исключениям или преследованиям».

«Представители ЛГБТ-сообщества в Кении часто сталкиваются с жестокостью, им наносят вред немыслимыми способами, но правосудие им недоступно из-за уголовного кодекса», — заявил Мачариа.

Активисты уверены, что решение Кении может вызвать резонанс по всей Африке, где более чем в половине стран существуют подобные законы и процветает гомофобия. В Нигерии, Мавритании, Судане и на севере Сомали, находящемся под контролем группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за гомосексуальные отношения приговаривают к смертной казни.

В недавнем времени в Анголе, Мозамбике и на Сейшельских островах отменили законы, криминализирующие однополые связи.