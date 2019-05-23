Екатеринбург, 23 мая, 2019, 09:24 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ВЦИОМ не стоило проводить опрос по храму Святой Екатерины в период обострения ситуации, без возможности сторонам предоставить соответствующие аргументы. Об этом говорится в официальном заявлении Екатеринбургской епархии, вышедшем после опубликования данных ВЦИОМ по храму.

Золотые купола

В епархии считают. что в обществе ещё остаются некоторая напряжённость и недоинформированность по поводу проекта собора, а также благоустройства набережной и сквера. «В таком настроении решения не принимаются», — считают представители РПЦ.

«Мы по-прежнему молимся, объясняем и призываем горожан внимательно ознакомиться с проектом, масштабную презентацию которого сейчас готовит Фонд святой Екатерины», — отметили в епархии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, лишь 10% жителей Екатеринбурга считают сквер у Драмтеатра удачным местом для храма Святой Екатерины. 74% так не считают.

При этом в общей сложности 79% граждан, опрошенных специалистами, считают, что такой храм городу нужен.

Напомним, после публикации итогов ВЦИОМ свою позицию изложил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он отметил, что обратится к мэру города Александру Высокинскому с просьбой не включать сквер у Драмтеатра в список мест для размещения храма. Отметим, на этом настаивают и некоторые противники собора на этой площадке.