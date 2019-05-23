Москва, 23 мая, 2019, 09:23 — ИА Регнум. В российском прокате — новые фильмы. Не пропустите интересное!

Цитата из к/ф «Аладдин». реж. Гай Ричи. 2019. США Жасмин и Аладдин

«Аладдин»

Эта удивительная история случилась давным-давно на Востоке. В таинственной пещере была скрыта лампа с заключенным в ней могущественным джинном. Войти в заколдованную пещеру мог лишь необычный человек — «алмаз неограненный». Как ни странно, этим алмазом оказался юный бедняк Аладдин, промышлявший воровством. Однажды он случайно увидел принцессу Жасмин и влюбился с первого взгляда. Чтобы добиться руки принцессы, бедняку нужно стать принцем — ни больше ни меньше. И коварный визирь Джафар дает ему шанс достичь невозможного — нужно только добыть из пещеры волшебную лампу…

Игровую версию знаменитого диснеевского мультсериала поставил режиссер Гай Ричи. В роли веселого джинна снялся Уилл Смит.

«Гори, гори ясно» (16+)

Если у вас на руках оказался младенец, которого вы нашли в летающей тарелке, не стоит быть слишком уверенными, что станете приемными родителями Супермена. Это уж как повезет. Возможно, вы просто умрете — а вместе с вами и очень много ни в чем не повинных людей. В фильме режиссера Дэвида Яровески события развернулись как раз по такому сценарию. Кто остановит юное зло с глазами-лазерами?

«Плейбой под прикрытием» (18+)

Никки Ларсон — ужасный бабник. Все его мысли только о женских прелестях… то есть, не совсем, иногда часть мыслей все же посвящена распутыванию очередного заковыристого дела, ведь Никки по совместительству — известный частный сыщик. Вот и сейчас ему предстоит сложное и опасное расследование. Плейбой отправляется в Монако — а это, как известно, то еще злачное местечко…

Комедийный боевик по мотивам манги и аниме «Городской Охотник» снял французский режиссер Филипп Лашо. Он же исполнил в фильме главную роль, для этого ему даже пришлось хорошенько подкачать мускулы.

«Красивый, плохой, злой» (16+)

Может ли под идеальной внешностью и приятными манерами скрываться чудовище? Такое случается сплошь и рядом, но Элизабет не хочет верить, что она вытащила именно этот несчастливый билет. Может ли быть так, что ее самый любимый человек на свете, нежный и внимательный, — серийный убийца, насильник и каннибал?..

Фильм, основанный на реальной истории кровожадного маньяка Теда Банди, снял режиссер Джо Берлингер. Одну из ролей в фильме исполнил Джеймс Хетфилд, вокалист и гитарист группы Metallica.

«Ядовитая роза» (16+)

Частный детектив расследует дело об убийстве молодого спортсмена и странных исчезновениях людей. Дело оказывается неожиданно очень запутанным и опасным, но Карсон не из тех, кто отступает, ведь он сам в прошлом спортсмен и ненавидит нечестную игру…

Детективный триллер поставлен режиссерским трио — Франческо Синкуемани, Джорджем Галло и Лукой Джилберто. В фильме заняты такие звезды, как Морган Фриман, Джон Траволта и Роберт Патрик.

«Игрища престолов» (16+)

Только что завершился эпический сериал «Игра престолов». Режиссер Ара Пайая предлагает проститься с ним, смеясь. Отвязная пародия станет бальзамом на душу всем тем, кто был разочарован эпопеей, а также повеселит тех из поклонников сериала, кто не путает фанатство с фанатизмом.

«Веселая ферма»

Кто сказал, что коровы некрасивы, неуклюжи и туповаты? Юная коровка Клара, героиня норвежского полнометражного мультфильма, твердо намерена доказать, что это не так. Она мечтает прославиться — и прославить родную ферму. Идея! Нужно научиться печь яблочные пироги лучше всех и победить в кулинарном конкурсе. Но вот беда — кажется, вокруг шныряют таинственные похитители яблок. Вместе с другими обитателями фермы Клара берется распутать это дело!