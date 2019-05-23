Оренбург, 23 мая, 2019, 09:15 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области на машиностроительном концерне «ОМЕТО — ЮУМЗ» большинство работников пребывает в простое по вине работодателя. Заводчане по-прежнему ждут зарплату за март, апрель, а также аванс за май 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федерации профсоюзов Оренбуржья.

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По данным организации, в настоящее время из 2783 работников (списочная численность) на производстве занято 611 человек, в простое по вине работодателя находятся 1893 работника. Известно, что они написали два заявления о простое — до 31 мая и до 30 июня 2019 года.

Конкурсный управляющий Игорь Ковалев заявил, что рабочие в ближайшее время получат заработную плату. По его словам, завод будет выставлен на торги и продан. В результате появится новый собственник, готовый развивать производство. Процесс инвентаризации, оценки, торгов займет не менее полугода, сообщает портал ural56.ru.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, машиностроительный концерт находится в стадии кризиса. С сентября 2018 года предприятие находится в полном или частичном простое. Заводчане выходили на митинг. В апреле с трудовым коллективом встретится врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер, он обещал урегулирование вопроса по выплате зарплаты, которую работодатель задолжал за несколько месяцев, а также о договоренности со свердловским заводом «Уралмаш» о реализации совместного проекта и перезапуске орского машиностроительного концерна.

Тем временем Арбитражный суд, рассматривая дело о банкротстве, ввел конкурсное производство. В аппарате областного правительства подчеркнули, что есть дорожная карта оздоровления предприятия, а процедура банкротства — техническая и нужна для списания кредиторских долгов.