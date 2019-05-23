Нью-Йорк, США, 23 мая, 2019, 09:10 — ИА Регнум. Результаты первого применения индивидуально подобранной терапии колоректального рака обнародованы учёными из США. Об этом сообщает издание Science Advances.

Муха дрозофила

Сотрудники медицинской школы Икана и медицинского центра Маунт Синай опубликовали результаты, полученные в ходе лечения пациента 53 лет с метастазирующим раком кишечника. Проведённые ранее два курса химиотерапии оказались безрезультатными.

В ходе дальнейшего лечения учёными из опухоли пациента была взята ДНК и проведён анализ для выявления онкоассоциированных мутаций. Для этого ДНК опухоли сравнили с ДНК крови больного. Генетические особенности опухоли были воспроизведены на мухе дрозофиле. После чего был осуществлен подбор комбинации лекарственных препаратов, повышающих выживаемость трансгенных дрозофил, на которых было воспроизведено онкологическое заболевание данного пациента.

По информации, предоставленной коллективом учёных, по истечении трёх месяцев у данного больного зафиксировано уменьшение объема опухолевых очагов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, онкологические заболевания, по мнению специалистов, могут быть спровоцированы чрезмерным употреблением пищевых добавок, жирной пищей. Кроме того, факторами риска являются алкоголизм и гиподинамия.