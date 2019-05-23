Киев, 23 мая, 2019, 08:56 — ИА Регнум. На Украине вступил в силу указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. Документ опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер».

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

«Назначить внеочередные выборы в Верховную раду Украины на 21 июля 2019 года», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский одним из первых своих указов после вступления в должность президента Украины распустил Верховную раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля 2019 года.

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