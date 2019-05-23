Дамаск, 23 мая, 2019, 08:57 — ИА Регнум. Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что глава Белого дома знает о связях Отрядов народной самообороны с повстанцами из Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 23 мая сообщает Anadolu Ajansi.

(сс) Kurdishstruggle Курды

«Президент (Дональд Трамп) знает о традиционных политических связях между курдскими повстанцами и РПК, а также о длинной трагической истории противостояния РПК и турецкого правительства», — подчеркнул Джеффри.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается террористической организацией в США, Турции и Евросоюзе, что осложняет сотрудничество Вашингтона с сирийскими курдами, связанными с курдскими повстанцами, действующими в Турции.

РПК на протяжении более 30 лет сражается с правительством в Анкаре за право создания собственной автономии, в ходе кровопролитных столкновений погибли по меньшей мере 40 тыс. человек.