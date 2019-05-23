Кампала, 23 мая, 2019, 08:55 — ИА Регнум. В Уганде не хватает по меньшей мере 5000 фармацевтов, как в государственном, так и в частном секторе, передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на экспертное мнение.

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Мнение было высказано на запуске восьмого съезда студентов-фармацевтов, прошедшего 21 мая в Кампале.

Секретарь Фармацевтического сообщества Уганды Самуэль Опио заявил, что в настоящее время в стране зарегистрировано 1100 фармацевтов, однако 20% из них не работают, так как проходят дальнейшее обучение или работают в других странах.

«Нам необходимо в пять раз увеличить число фармацевтов. Ежегодно выпускается лишь 150 фармацевтов, нам необходимо увеличить количество выпускников до 600, чтобы за следующие десять лет заполнить образовавшийся пробел», — заявил Опио.

Он добавил, что 90% из всех зарегистрированных фармацевтов работают в частной сфере. По словам Опио, особенно остро нехватка фармацевтов ощущается в сельской местности.