Вашингтон, 23 мая, 2019, 08:47 — ИА Регнум. Украинский спортсмен Василий Ломаченко возглавил рейтинг сильнейших боксёров мира вне зависимости от их весовой категории. Рейтинг опубликовало крупнейшее специализированное издание The Ring.

Густав Ребергер. Боксёрский поединок. 1927

Пятое место также занял спортсмен с Украины Александр Усик.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Ломаченко повредил кисть руки во время поединка за сохранение звания чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). К счастью, как выяснилось позже, травма оказалась не такой тяжёлой, как предполагалось.

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Александр Усик также получил травму руки. Ориентировочно он вернётся на ринг в августе 2019 года.

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