Александрия, США, 23 мая, 2019, 08:36 — ИА Регнум. Экс-офицер армии Сомали Юсуф Абди Али был признан виновным в деле о пытках, передает CNN Africa со ссылкой на приговор суда, вынесенный 21 мая.

AJEL Правосудие

Преступления были совершены в 1988 году во время режима Барре. Как сообщало ИА REGNUM, ранее пострадавший Фархан Мохамуд Тани Варфаа обвинил Али в пытках в течение нескольких месяцев после задержания, которые чуть не привели к его смерти в 1988 году. В то время Али был командующим пятого подразделения армии Сомали. Его часто называли полковником Тукехом. Варфаа заявил, что Али выстрелил в него несколько раз, а затем приказал военным захоронить его, считая, что он погиб. Но солдаты поняли, что он был живым и за взятку вернули Варфаа его семье.

После свержения режима Барре в 1991 году Али бежал в Канаду. После того, как о его военных преступлениях рассказали в документальном фильме на телевидении, Али был депортирован в США. В течение нескольких десятилетий он проживал в Вирджинии.

По иску Варфаа о нарушениях прав человека и пытках суд вынес приговор о наложении на Али штрафа в размере 500 тысяч долларов США. Суд опроверг обвинение, в соответствии с которым Али намеревался «в несудебном порядке» убить Варфаа.

В заявлении после вынесения приговора пострадавший заявил: «Это был долгий путь в поисках правосудия за то, что случилось со мной и с моим сообществом. Сегодняшний вердикт стал отмщением не только за меня, но и за многих других в Сомалиленде, которые пострадали во время командования полковника Тукеха».

Адвокат Али Джозеф Питер Дреннан заявил, что его подзащитный осуществлял преступления под руководством режима, а доказательств того, что Али «пытал кого-либо лично», не существовало.

Дреннан добавил, что из-за огласки деталей расследования Али потерял работу в службе такси Uber и Lyft и не в состоянии выплатить штраф.