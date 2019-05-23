Лондон, 23 мая, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Государства — члены ООН поддержали резолюцию Генеральной Ассамблеи о передаче архипелага Чагос из-под контроля Великобритании под контроль Маврикия, сообщает 23 мая Al Jazeera.

Архипелаг Чагос

В общей сложности в поддержку документа высказались 116 государств, призвавших Лондон вывести свою колониальную администрацию с островов в течение шести месяцев. 56 стран воздержались, а против высказались лишь шесть стран, в числе которых США и Великобритания.

Члены Ассамблеи ссылались на заключение Международного суда, утверждающего, что острова Чагос являются неотъемлемой частью Маврикия.

Напомним, решение Генеральной Ассамблеи носит рекомендательный характер и не обязывает к каким-либо конкретным действием, однако имеет политическое значение.

Острова Чагос, расположенные в Индийском океане, важны в стратегическом плане, здесь находится военная база США, которая использовалась в качестве плацдарма для бомбардировок позиций боевиков в Афганистане и Ираке.