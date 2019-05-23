Москва, 23 мая, 2019, 08:28 — ИА Регнум. Пользователи сервиса YouTube в ряде стран сообщили о сбое в работе видеохостинга, свидетельствуют данные портала Downdetector.

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Так, о сбоях в работе сообщили в том числе пользователи из России, США, Японии, Франции, Германии, Великобритании, а также Румынии и Украины. Большинство проблем связаны с трансляцией видео (75%), еще 13% отметили невозможность войти в свои аккаунты, 11% — некорректную работу.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в YouTube произошел массовый сбой по всему миру, пользователи не могли войти даже в свои аккаунты. С подобными проблемами видеохостинг столкнулся также в феврале текущего года и октябре 2018 года.

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