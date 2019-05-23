Вашингтон, 23 мая, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Археологические раскопки, проведённые на территориях, входивших в состав Византийской империи, проведённые учёными из Соединённых Штатов, позволили выявить причину гибели данного государства, сообщил сайт Национальной академии наук США (PNAS).

Khavlina Valeria Раскопки

Анализируя содержимое мест, куда вывозился мусор из городов Византии, исследователи обнаружили, что отходы перестали поступать на места их складирования на рубеже 550-х годов. Данный факт означает, что город как единая система, живущая по достаточно четко обозначенным правилам, перестал существовать ещё до завоевательных походов, предпринятых арабами, поскольку вооруженная исламская экспансия началась столетием позже.

Причину упадка жизни городов Византийской империи, по мнению экспертов, следует искать во временном отрезке между 530−540 годами. В этот период произошла серия мощных вулканических извержений, что подтверждается данными дендрохронологии, полученными палеоклиматологами.

Выбросы значительных масс пепла спровоцировали наступление климатических изменений позднеантичного малого ледникового периода. В этот период, по сообщениям исторических хроник, возникает пандемия — инфекционное заболевание, известное под названием Юстинианова чума. Ситуация для Византии осложнилась серией социальных волнений. Этот комплекс причин привел древнее государство к серьезному кризису. Завоевательные походы арабов добили ослабевшую империю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, раскопки, проведенные международной группой учёных, позволили обнаружить источники богатства древнего государства Карфаген.