Москва, 23 мая, 2019, 08:05 — ИА Регнум. Российский певец Сергей Лазарев оценил выступления своих оппонентов на песенном конкурсе «Евровидение», занявших первое и второе места.

Цитата из видео «Russia — LIVE — Sergey Lazarev — Scream — Grand Final — Eurovision 2019» пользователя Eurovision Song Contest. youtube.com Сергей Лазарев

«У победителя (Дункана Лоуренса) классная песня, у итальянца (Махмуда) тоже!» — написал Лазарев в своем Instagram.

Певец отметил, что доволен своим призовым место. «Очень сильный год! Это круто», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, российский певец Сергей Лазарев второй раз принял участие в конкурсе «Евровидение». Как и в первый раз, артист не смог подняться выше третьей строчки, уступив исполнителям из Нидерландов и Италии.

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