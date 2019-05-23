Додома, 23 мая, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Региональный исполнительный комитет парламента Танзании предложил генеральному исполнительному комитету страны снять с должностей семь парламентариев и одного мэра от оппозиционной партии «Демократии и развития» (Chadema). Причиной стали дисциплинарные нарушения, передает газета Mwananchi.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Танзании

Секретарь партии Chadema по северному региону Амани Голугва сообщил, что всего от партии в региональном парламенте находится 14 парламентариев и два мэра.

На заседании исполнительного комитета, прошедшем 18 мая, было принято решение снять с должностей нарушителей дисциплины — семь парламентариев и одного мэра.

«Им предъявлены обвинения в нарушении дисциплины, они не являлись на партийные заседания без предупреждения», — добавил Голугва.

По его словам, некоторые из парламентариев на публике высказывали точки зрения, противоречащие генеральной линии партии.

Отмечается, что Голугва не огласил имена политиков, снятых с должностей. Некоторые из них занимали должности делегатов в исполнительном комитете, теневых министров и другие.