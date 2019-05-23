Пермь, 23 мая, 2019, 08:29 — ИА Регнум. В Перми разгорелись споры вокруг поступления детей в первый класс и утверждённых баллов для девочек и мальчиков. В центре скандала оказалась элитная гимназия, руководство которой ранее прославилось тем, что отстранило от аудиторных занятий старшеклассниц за цвет волос. Тогда активно обсуждали тему дресс-кода в школах, а противоборство гимназии и родителей отстранённых учениц завершилось в пользу последних. Учебный год (2018/2019) начался со скандала и завершился им же. Только теперь под прицелом тема поступления детей в первый класс и гендерного неравенства.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

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Как сообщает портал 59.ru, к гимназии № 4 Перми прикреплено всего четыре дома, поэтому дети в престижную школу в основном поступают по итогам обучения в подготовительной школе. Выписку из решения приемной комиссии вывесили на стенде гимназии. Родители обратили внимание на то, что в ней указан разный проходной балл для мальчиков и девочек. Балл для девочек — 69,1, а для мальчиков — 65,7.

«Каждый год так. У нас гендерный принцип обучения: и мальчики, и девочки, у нас нет только девчачьих классов, — сказала директор гимназии Татьяна Дьякова. — Дело в том, что, как правило, девочки более прилежные, они показывают по итогам обучения в субботней школе результаты выше, а у мальчишек в основном нет этого прилежания, поэтому у них баллы ниже. Но зато потом они становятся лидерами. Вы же знаете, что у нас… Кто управляет страной? Как правило, мальчишки бывшие».

Родители девочек, которые остались за бортом, полны возмущения. Между тем пользователи соцсетей неоднозначны в своих оценках ситуации. Одни считают, что «обществу нужны и пацаны, потенциал которых раскрывается существенно позже», и здесь школа как раз не дискриминирует пацанов, а даёт им возможность получить равные условия. Другие выступают против любых квот по половому признаку, конкуренция должна выявить лучших. Есть и такие, кто придерживается мнения «и так, и этак плохо», аргументируя тем, что «гибче система отбора нужна». Однако баланс между числом мальчиков и девочек необходим. По словам психологов, в совместном обучении заключается ценность формирования особого психологического климата.

Ирина М. считает — «за что боролись, на то и напоролись». В Перми от трех до пяти элитных школ, за которые идет борьба. К каждому образовательному учреждению прикреплено не более трех домов.

«Там дают знания, заставляя терпеть правила, гендерное неравенство причуды руководства, а остальные школы вот… вокруг нас, но что-то в них никто не рвется, пытаясь доказать тем самым, что девочки и мальчики должны иметь один проходной балл. Так вот, вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте. И если платите за воскрески, репетиторов и поступление в одну из «правильных» школ, так будьте готовы к этому всему без возмущений и удивлений. А то сначала шкуру змеи ищут и лунный камень, а потом удивляются, что еще в полнолуние надо прийти оказывается», — оставила запись в соцсети пользователь (Орфорграфия и пунктуация сохранены).

Свою реакцию на появившуюся резонансную информацию о поступлении в первый класс элитной школы выразила и детский омбудсмен Светлана Денисова. Она отметила, что взяла ситуацию на карандаш и обратила внимание на то, что ни в федеральном, ни в краевом законодательстве не предусмотрены никакие гендерные критерии отбора. По информации о гендерной дискриминации при приеме детей в первый класс в МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских» Перми направлены запросы в городской департамент образования.

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