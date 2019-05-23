Пекин, 23 мая, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Средняя ожидаемая продолжительности жизни в Китае выросла на 42 года с 35 лет в 1949 году до 77 лет в 2018 году, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, передает 23 мая агентство Синьхуа.

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Ожидаемая продолжительность жизни в Китае непрерывно увеличивалась в последние годы с 76,34 года в 2015 году до 76,5 года в 2016 году, 76,7 года в 2017 году и 77 лет в 2018 году.

С 2017 по 2018 годы младенческая смертность упала с 6,8 до 6,1 смертей на 1000 рождённых, в то время как материнская смертность снизилась с 19,6 до 18,3 на 100 тыс. рождений.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя ожидаемая продолжительность жизни в городе Сиань китайской провинции Шэньси к 2030 году должна достигнуть 81,88 года.