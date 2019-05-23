Петропавловск-Камчатский, 23 мая, 2019, 06:07 — ИА Регнум. В Камчатском крае женщины всё чаще рождению ребёнка предпочитают аборт. В 2018 году в лечебных учреждениях региона было сделано 1 184 прерывания беременности по желанию женщин. Чиновники уверены: аборты дамы делают оттого, что ничего не знают о мерах соцподдержки для мам и детей. Жители Камчатки утверждают, что все эти меры смехотворны, люди просто не хотят плодить нищету, а чиновникам следует не пенсии себе повышать, а о народе думать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Павел Петрович Чистяков. Нищие дети. 1861

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1 184 малыша в 2018 году так и не появились на свет. Аборты были сделаны в больницах по желанию женщин. Это на 84 прерывания беременности больше, чем в 2017 году.

В 2018 году на Камчатке родилось 3 455 детей. Это на 258 меньше, чем в 2017 году.

Чиновники полагают, что на аборт женщин толкает незнание о мерах соцподдержки.

«Многие женщины принимают решение о прерывании беременности потому, что не знают о мерах социальной поддержки для семей с детьми», — привело слова зампреда краевого правительства Владимира ПригорневаИА Кам 24.

Однако жители Камчатки связывают нежелание рожать детей с неуверенностью в завтрашнем дне, отсутствием достойной работы, особенно для мужчин, падением доходов и дороговизной жизни на полуострове.

«Ура? Мы победили падение уровня жизни, социальную напряженность и неуверенность женщин в завтрашнем дне? Как только все узнают о пособиях — сразу побегут рожать?».

«Чиновники как всегда — поголовно в розовых очках».

«Н-даааа… Вот некоторых чиновников послушаешь, да и задумаешься — а так ли уж плохо это — аборт? Иногда, наверное, не плохо…».

«Чтобы получить эти жалкие гроши пособий, нужно собрать триллион бумажек — что во время беременности, что после родов. Даже через госуслуги это очень долго и сложно. А если у тебя дома недельный ребёнок — миссия просто невыполнима. А на выходе — «огромные деньжищи»: 1 446 рублей на питание беременной/кормящей матери. Это раз в месяц. Я прям шиковала на эти деньжищи. Так ещё и несколько месяцев ждёшь, пока их получишь. И это уже после хождения по мукам при оформлении бумажек. Ну, ещё можно тыщу получить, если встать успеть на учёт до 12 недель. Моему ребёнку сейчас месяц. У меня нет денег. И я до сих пор не получила деньги, потому что я до сих пор бегаю и собираю бумажки, чтобы получить это жалкое пособие. Так что, дорогие женщины! Если у вас трудная жизненная ситуация — не надо рожать! Не плодите нищету, пожалейте ребёнка! Тем более представьте, в каких ужасных условиях он здесь, на Камчатке, будет жить. Мы с моим малышом на Камчатке точно жить не останемся. Это оставленное жизнью место, где из населения сделали настоящих рабов».

«С такой социальной поддержкой с голоду можно сдохнуть».

«А в отпуске по уходу за ребёнком платят пособие 90 рублей в месяц. А в садик берут только с двух лет. При этом большинство детей зачисляют в сад только к трём годам».

«Женщины Камчатки, которые делают аборты, просто заботятся о том, чтобы их ребёнок не жил здесь. Скажите, как можно в здравом уме рожать здесь?!».

«Если бы наши чиновники не себе пенсии повышали до 150 тыс. рублей, а выплаты будущим мамам, абортов бы было меньше».

«Какая поддержка?! Я пошла работать, когда младшему не было и месяца! На старших-то ничего не платят. Ну, нет, я лучше на аборт. Лучше тем детям, что уже есть, хоть что-то дать».

«А зачем на Камчатке дети? Пусть женщины собачек заводят. Ведь именно по их мордатости наш губернатор определяет благополучие поселений», — такие и подобные комментарии оставляют сегодня камчатцы в социальных сетях.

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Как сообщало ИА REGNUM, Дальний Восток России стал в 2017 году лидером России по числу сделанных по желанию женщин абортов. Прослеживается мрачная параллель: чем хуже живёт население, тем чаще женщины решаются на прерывание беременности. Второе место в России по числу сделанных абортов и первое в ДФО занимает ЕАО — 39,6 абортов на 1000 женщин детородного возраста. ЕАО — один из беднейших регионов России, каждый четвертый житель региона официально живёт за чертой бедности.

На четвертом месте в России и втором в ДФО по количеству абортов Колыма — 36,4 аборта на 1000 женщин детородного возраста. На третьем месте в ДФО и пятом в России Якутия — 34 аборта на 1000 женщин. На четвертом месте в ДФО и седьмом по стране Сахалин — 33,3 аборта на 1000 женщин. Сахалин — самый богатый регион ДФО. Только вот именно там проживает 17 тыс. семей, где мамы настолько бедны, что вынуждены получать от властей бесплатные продуктовые наборы, правда выдают эти наборы один раз в три месяца. В 2017 году Росстат отнёс нефтегазоносную область к числу регионов с самым бедным населением. Камчатка в число регионов с наихудшей ситуацией по числу абортов ранее не входила. До 2017 года там количество прерванных беременностей пусть и ненамного, но стабильно снижалось. Однако ухудшение социально-экономического положения, обнищание людей сделали своё дело — кривая сделанных абортов неуклонно ползет вверх.

Жители Камчатского края всё чаще высказывают недовольство работой губернатора Владимира Илюхина и его правительства. Весь 2018 год на Камчатке не утихали акции протеста, которые продолжились в 2019-м на скандальном Первомае, прогремевшем на всю страну. Возмущение жителей региона вызвало заявление губернатора одному из федеральных каналов о том, что социально-экономическое положение сёл он определяет по мордатости собак — «если псята мордатые, значит, в селе всё хорошо».