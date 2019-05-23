Тегеран, 23 мая, 2019, 05:27 — ИА Регнум. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подверг критике руководство страны за их действия по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соответствующее заявление Хаменеи сделал в ходе встречи со студентами, сообщает агентство Mehr.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

«Я не верил, что предпринимались верные действия по соблюдению СВПД. И я четко дал понять это президенту и министру иностранных дел страны множеством способов», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Иран после одностороннего выхода США из СВПД заявил об изменении своей позиции по ядерной сделке. В частности, Иран заявил об отказе выполнять ряд положений СВПД. Также в Организации по атомной энергии Ирана анонсировали четырёхкратное увеличение производства низкообогащенного урана.