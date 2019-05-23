Якутск, 23 мая, 2019, 05:02 — ИА Регнум. На реке Колыма возле города Среднеколымск Среднеколымского района Якутии образовался затор льда. Уровень воды возле этого населённого пункта составляет 1 177 см при критическом 1 200 см, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МЧС по республике.

Mil.ru Ледовой затор

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Уровень воды возле местности Лобуя Среднеколымского района составляет 1 185 см и также близок к критическому. Там уже подтоплены низменные участки. Затор льда на реке Колыма пытаются устранить с помощью взрывчатки, заряд двух подрывов льда составил 350 кг.

Подразделения региональной службы чрезвычайных ситуаций в Среднеколымске переведены в режим «Повышенная готовность». В случае начала повышения уровня воды рядом с населённым пунктом его жителям рекомендуют незамедлительно эвакуироваться на возвышенные места или в специальные эвакуационные пункты. Пока подтопленных населённых пунктов в Якутии нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в уточнённом реестре поселений, которые могут быть затоплены во время паводка или обильных дождей, находится 133 населённых пункта в 24 районах Якутии.

«Этой весной на территории республики также прогнозируется непростая паводковая ситуация», — заявлял глава региона Айсен Николаев.