Турцию запугивают из-за РФ, по Литве — неутешительный прогноз: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 23 мая, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Литве пророчат стагнацию и экономический кризис;
- Из-за С-400 Госдеп вторые сутки запугивает Турцию;
- Военных Венесуэлы призвали быть готовыми к отражению провокаций США;
- С 1 июня 2019 года в Крыму отменят роуминг;
- В Газпроме сообщили о росте долга Северного Кавказа за газ.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1493.