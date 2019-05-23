Саратов, 23 мая, 2019, 04:28 — ИА Регнум. В Саратовской области надзорная инстанция выявила нарушение прав работников военного госпиталя. Долг перед 73 сотрудниками филиала № 3 ФГКУ «142 Военный госпиталь» федерального медико-биологического агентства России превышал 2,7 млн рублей. Двухмесячную задолженность погасили после вмешательства прокуратуры, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет денег

По данным прокуратуры Саратовской области, долг перед работниками накопился за период с января по февраль 2019 года. В защиту прав граждан в суд была поданы заявления о судебных приказах, которые удовлетворены. На сегодня долг погашен полностью.

Филиал расположен в Энгельсском районе.

Напомним, в середине мая 2019 года Воронежская прокуратура сообщила о долгах по зарплате перед сотрудниками «головного» учреждения — самого федерального государственного казённого учреждения «142 военный госпиталь» ФМБА России. Главе учреждения было внесено представление, а в суд направлены заявления о взыскании зарплаты. Иск был удовлетворен, а перед 100 сотрудников госпиталя погасили долг почти на 3,5 млн рублей.