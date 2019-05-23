Не только РФ накажут за Крым, Киев заранее обвинил Москву: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 23 мая, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Украина обвинила Россию в нежелании вести переговоры;
- Латвия хочет усилить санкции за Крым;
- Apple не во всех приложениях исправила принадлежность Крыма;
- Госдума отменит уплату НДФЛ на «ипотечных каникулах»;
- Впервые в России вступил в силу пожизненный приговор за наркоторговлю.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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