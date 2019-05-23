Екатеринбург, 23 мая, 2019, 03:36 — ИА Регнум. Пятеро детей получили травмы и были госпитализированы в результате взрыва газового баллона в поселке Малышева в Свердловской области, сообщает областная Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС).

Газовый баллон

В службе сообщили, что четверо детей-девятиклассников и один восьмиклассник были госпитализированы. По данным Следственного комитета РФ, воспламенение газового баллона и последовавший взрыв произошли из-за попытки одного из детей подсветить себе в темном помещении при помощи спичек.

Отмечается, что состояние детей оценивается как средней степени тяжести. Жизни подростков ничего не угрожает. По факту произошедшего начата проверка.