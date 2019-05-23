Канны, Франция, 23 мая, 2019, 03:28 — ИА Регнум. Фильм американского режиссёра Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде», показанный на кинофестивале в Каннах (Франция), был встречен овациями.

Цитата из к/ф «Однажды в Голливуде». Реж. Квентин Тарантино. 2019. США — Великобритания Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Аль Пачино

Вместе с режиссёром на показе присутствовали звёзды ленты Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. После бурных аплодисментов Тарантино назвал публику «фантастической аудиторией».

Напомним, 14 мая открылся 72-й Каннский кинофестиваль. Тарантино привёз свой новый фильм «Однажды… в Голливуде», трейлер которого в сети был опубликован накануне показа.

В прокат лента выйдет 26 июля 2019 г., в России — 8 августа 2019 г. В сюжет фильма включена тема убийства жены режиссёра Романа Полански. Ди Каприо играет когда-то популярного актёра, а Питт — его дублёра.

В фильме также задействованы Аль Пачино, Тим Рот, Курт Рассел, Джеймс Марсден.

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