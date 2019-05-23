Владивосток, 23 мая, 2019, 03:34 — ИА Регнум. Более ста лейтенантов — выпускников военных вузов прибудут для прохождения военной службы на Камчатку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Комогорцев Иван Николаевич Корабли Тихоокеанского флота

Читайте также: Путин: Высокоточное и мощное оружие определяет облик ВС РФ

Выпускники высших учебных заведений Военно-морского флота и других вузов Минобороны будут распределены на корабли и береговые части Войск и сил на Северо-востоке России, рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Лейтенанты будут служить в соединении атомных подводных лодок, в соединениях и частях береговых войск, смешанном авиационном полку и соединении противовоздушной и противоракетной обороны. Командование сообщает о готовности служебного жилья, а вопрос получения военнослужащими льготных выплат и компенсаций поставлен на особый контроль. С молодыми офицерами проведут сборы для адаптации в воинских коллективах и становления в должности.

Читайте также: Тихоокеанский флот России отмечает 288-ю годовщину со дня основания

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая Тихоокеанский флот России отметил своё 288-летие. Сегодня ТОФ представляет собой мощное военное объединение, способное решать любые задачи — от ракетно-ядерного сдерживания до участия в миротворческих миссия и демонстрации флага в различных морских регионах. В последнее время флот получает новые корабли, авиационное и береговое вооружение, приобретает опыт ведения боевых действий, как на полигонах, так и в Сирийской Арабской Республике.