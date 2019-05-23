Пекин, 23 мая, 2019, 03:01 — ИА Регнум. Жительница Китая приобрела автомобиль Volkswagen Passat в китайской провинции Хэбэй и расплатилась за покупку мелочью, сообщает газета The Daily Mail.

Китайские монеты

Сообщается, что женщина для покупки автомобиля привезла в автосалон 66 мешков с мелочью на общую сумму 131 492 юаня. Из-за обилия монет 17 сотрудников автосервиса сортировали мелочь в течение трех дней и упаковывали её в бумажные рулоны.

Отмечается, что китаянка является владельцем закусочной, где клиенты, как правило, рассчитываются монетами. Поэтому большую часть суммы она оплатила мелочью, а остальные деньги перевела через интернет.