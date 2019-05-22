Вашингтон, 23 мая, 2019, 02:57 — ИА Регнум. Предупреждение о плохих последствиях для Анкары в случае покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» снова протранслировали в Госдепе.

ИА REGNUM С-400

Глава пресс-службы американского ведомства Морган Ортэгус сообщила журналистам 22 мая, что Вашингтон готов работать с Анкарой, но её намерение купить С-400 закончатся «крайне негативно» — для отношений НАТО с Турцией.

Напомним, 21 мая представитель Госдепа предупредил Анкару, что она или откажется покупать С-400, и это надо решить за две недели, или у неё будут проблемы с участием в программе по американским истребителям — бомбардировщикам F-35.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве сочли эти предупреждения Госдепа непозволительными.

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По мнению военного обозревателя ИА REGNUMЛеонида Нерсисяна, Турцию американцы вряд ли запугают, а вот кризис в отношениях Вашингтона и Анкары практически гарантирован.