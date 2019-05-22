Москва, 23 мая, 2019, 01:45 — ИА Регнум. Четыре автомобиля столкнулись на Живописном мосту в Москве, сообщает «Вечерняя Москва».

Schekinov Alexey Victorovich ДТП

Сообщается, что в результате ДТП пострадали четыре человека. Им в настоящее время оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники полиции и выясняют причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая три автомобиля столкнулись в районе улицы Озерной на западе Москвы. В результате ДТП водитель одного из автомобилей получил травмы и был госпитализирован.