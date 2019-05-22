Каракас, 23 мая, 2019, 01:37 — ИА Регнум. Вооруженные силы Венесуэлы должны быть готовы в любое время дать отпор провокациям США против Боливарианской Республики, заявил законно избранный президента страны Николас Мадуро на своей странице в Twitter.

Cancillería del Ecuador Танки венесуэльской армии

«Сегодня приказал военным подразделениям сохранять бдительность и готовность защитить мир и лишить возможности североамериканскую империю осуществить любую авантюру против нашей Родины. Наша победа — это мир!» — заявила он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военнослужащих сохранять единство в своих рядах и постоянную боеготовность. Он также призвал военных задерживать предателей, если таковые будут выявлены в рядах вооруженных сил.