Кишинёв, 23 мая, 2019, 00:36 — ИА Регнум. Экс-президент Румынии Траян Бэсеску призвал парламентские партии Молдавии договориться о формировании большинства и правительства и не доводить дело до досрочных выборов. Как заявил Бэсеску на пресс-конференции в Кишиневе, в этом смысл политики — ставить национальные и государственные интересы выше личных, передает ИА REGNUM.

В бане

Он предложил молдавским депутатам от всех четырех партий — Партии социалистов, Демпартии, блока ACUM и партии «Шор» — «пойти в баню, раздеться, помыться и выйти с решением о создании правительства».

Досрочные выборы, по его словам, плохое решение, потому что результаты выборов существенно не изменятся. «Досрочные выборы при той же системе ничего не изменят. Зато в этом случае Молдова может пострадать из-за приостановки финансирования, в том числе со стороны ЕС», — сказал Бэсеску. Что касается граждан Молдавии, то Бэсеску сказал, что на их месте давно бы вышел на протесты, чтобы выразить недовольство действиями партий и политиков.