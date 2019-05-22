Москва, 23 мая, 2019, 00:03 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала возобновление Соединёнными Штатами закупок венесуэльской нефти. Соответствующее сообщение она опубликовала 22 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

Танкер в Маракайбо. Венесуэла

Захарова напомнила, что ещё два месяца назад специальный представитель правительства США по вопросам Венесуэлы Эллиот Абрамс в интервью агентству Reuters заявил, что Соединённые Штаты добиваются полной изоляции президента Венесуэлы Николаса Мадуро на международной арене, и в первую очередь — прекращения любых коммерческих сделок банков, фирм и компаний с Боливарианской Республикой, выгодных, по мнению США, Николасу Мадуро.

Но уже сегодня заголовки западных СМИ пестрят сообщениями о том, что с 11 по 17 мая США вернулись к закупкам венесуэльской нефти после перерыва. Согласно данным еженедельного обзора управления энергетической информации министерства энергетики США, за неделю, которая завершилась 17 мая, поставки нефти из Венесуэлы в Соединённые Штаты составили 49 тыс. баррелей в сутки.

«И вот так каждый раз. Всех на что-то подбивают, потом меняют манёвр на 180 градусов, кидая тех, кто прогнулся», — пишет Захарова.