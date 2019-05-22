Хама, Сирия, 23 мая, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Боевики радикальных группировок сильно повредили электростанцию в провинции Хама, атаковав её с беспилотного летательного аппарата, сообщает 22 мая государственное телевидение Сирии.

U.S. Army Запуск беспилотника

По информации сирийского телевидения, удар был нанесён по электростанции в эз-Заре.

Напомним, на территории сирийской провинции Хама отряды радикальных боевиков предприняли сильные контратаки против сирийских правительственных войск, начавших военную операцию по освобождению этих районов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая ряд местных СМИ сообщил, что из-за контрнаступления террористов сирийские правительственные силы были вынуждены оставить ранее занятый ими населённый пункт Кафр-Набудех.