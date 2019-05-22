Лондон, 22 мая, 2019, 23:16 — ИА Регнум. Лидер палаты общин британского парламента Андреа Лидсом подает в отставку из-за серьёзных разногласий с премьер-министром Соединённого Королевства Терезой Мэй по поводу выхода Великобритании из Европейского союза. Соответствующее сообщение Лидсом опубликовала сегодня, 22 мая, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Великобритании разворачивается масштабный политический кризис, связанный с нежеланием королевства выходить из Евросоюза на условиях Брюсселя.

Мэй как премьер-министр вела переговоры с евробюрократами, а также фактическим лидером ЕС — Ангелой Меркель. Был согласован план по выходу Соединённого Королевства из ЕС, по которому Лондон должен заплатить более 40 млрд евро в пользу Брюсселя. Также план предполагал не самые выгодные условия для Лондона по торговле, тарифам и границам.

Мэй привезла этот план в свой парламент, но депутаты палаты общин уже три раза отвергли его. Теперь Мэй хочет попробовать в четвертый раз. Она уже обещала дать возможность парламенту проголосовать по вопросу о проведении второго референдума и по сценариям будущих торговых отношений с ЕС, то есть речь уже идёт о голосовании не по всему плану в целом, а по его пунктам.

Кроме того, Мэй заикнулась о том, что в общем-то, наверное, стоит провести второй референдум по Brexit.

Лидсом пишет, что она категорически не согласна с позицией правительства Мэй по Brexit. Она считает, что продавливаемое Мэй соглашение не даст сделать Великобританию «истинно суверенной». Кроме того, Лидсом категорически против даже теоретической возможности проведения второго референдума. Она констатирует, что кабинет Мэй фактически раздроблен и нормально не функционирует.

Если Мэй уйдёт в отставку, Лидсом не исключает, что выдвинет свою кандидатуру на пост главы правительства.