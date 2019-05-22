Ташкент, 22 мая, 2019, 23:00 — ИА Регнум. Самолет Airbus национальной авиакомпании Узбекистана, выполнявший 22 мая рейс Нукус — Ташкент, перед самым приземлением вдруг набрал высоту и начал кружить вдали от города, сообщает на своей страничке в «Фейсбук» узбекская журналистка Эльмира Тухватулина.

Arustaman Airbus A320 национальной авиакомпании «Узбекистан хаво йуллари»

«Наш самолёт, летевший сегодня из Нукуса, уже снижался над аэропортом, оставалось каких-то метров 10−15, как вдруг неожиданно он резко стал набирать высоту», — пишет журналистка.

По её словам, пассажиры поняли, что что-то не так, когда самолёт начал продолжительно кружить уже вдали от города.

«Слава богу, приземлились нормально. На вопрос: что случилось, представитель авиакомпании сказал: а зачем вам знать? За эти несколько минут у всех разное пронеслось в голове. Один пассажир уже после приземления признался, если бы понял, что падаем, то закурил бы последнюю сигарету. Я успела отправить своим близким сообщение: люблю вас всех!» — пишет журналистка.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в настоящее время сотрудники «Узбекистан хаво йуллари» недоступны для комментариев.