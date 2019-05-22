Мадрид, 22 мая, 2019, 22:49 — ИА Регнум. «На данный момент очевидно, что видео, обличающее потворство коррупции со стороны бывшего вице-канцлера Хайнца-Христиана Штрахе, которое перевернуло австрийское правительство с ног на голову, — это хрестоматийный пример того, что русские называют словом «компромат», монтажа, призванного скомпрометировать кого-то… при его полном, однако невольном посредничестве», — считает испанское издание La Vanguardia.

Gregor Tatschl Хайнц-Христиан Штрахе

Разбирая произошедшее, СМИ, в частности, обращает внимание на колонку Евгения Крутикова в электронном издании «Взгляд». Слово «компромат» там не фигурировало, однако «с юмором были раскрыты различные аспекты пьесы, сыгранной в доме на Ибице в июле 2017 года, чтобы поймать Штрахе».

La Vanguardia отмечает, что интересны как успехи создателей интриги (чьи личности получившие видео немецкие СМИ, Süddesutsche Zeitung и Der Spiegel, разумеется, не раскрывают), так и ошибки, которые в какой-то момент заставили самого Штрахе что-то заподозрить и сказать своему помощнику Йоханну Гуденусу: «Это ловушка».

Издание перечисляет ключевые детали: у двери дома стояли двое громил в одежде, напоминающей военную, и две дорогие машины (BMW M4 и Mercedes-Maybach). Русская девушка Алена была одета в дизайнерскую одежду и говорила с интонациями сливок московской элиты. Как уверял потом Штрахе, она утверждала, что у нее есть паспорт Латвии, позволяющий путешествовать по всему ЕС. «Легенда была хорошо проработана, поскольку девушка представилась племянницей олигарха Игоря Макарова, который, помимо всего прочего, возрождал хоккейную команду «Рижское Динамо». Хотя Макаров родился не в Латвии, а в Туркменистане, известно, что этнические русские могут быть родом откуда угодно», — комментирует La Vanguardia.

Речь шла о том, чтобы убедить не только Штрахе, но и Гуденуса, что Алена готова купить ежедневное издание Kronen Zeitung, политически враждебное Штрахе, в обмен на деловые контракты. Чего не знали оба политика, так это того, что позднее сказал сам Макаров в интервью русской версии журнала Forbes: что он единственный ребенок и потому не может иметь никаких племянниц, а с мнимой Аленой Макаровой не знаком.

Микрофоны и камеры были размещены по всему дому: в гостиной, в коридоре и на террасе. Внимание Штрахе привлекла грязь под ногтями Алены: это показалось ему странным, и он поделился своим наблюдением с Гуденусом. Возможно, в реальности девушке пришлось принимать участие в обустройстве дома наряду с остальной командой провокаторов. Другая неточность: под водку все ели суши и тартар из тунца, но на столе не было икры. «Водка без икры! Возможно, на Ибице это выходит за рамки бюджета», — иронизирует испанский журналист.