Ford решил отозвать 14,5 тыс. автомобилей Explorer в России
Москва, 22 мая, 2019, 22:34 — ИА Регнум. Общество с ограниченной ответственностью «Форд Соллерс Холдинг», которое является российским представителем Ford, приняло решение об отзыве в России 14 тыс. 576 автомобилей марки Ford Explorer из-за проблем с подвеской. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает Росстандарт.
Речь идёт об автомобилях Ford Explorer, которые были проданы в период с августа 2012 года по апрель 2018 года.
Причиной отзыва автомобилей стало то, что частые толчки и диапазон отскока всей подвески на неровных дорогах могут увеличить изгибающее напряжение на рычагах регулировки схождения задних колес, что может привести к образованию трещин в деталях.
Появление таких трещин на рычаге регулировки схождения колес существенно увеличивает риск аварий во время движения.
Никаких расходов от автовладельцев требовать не будут — все ремонтные и модернизационные работы будут проведены за счет компании.